İlham Əliyevdən mühüm SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində xidmətləri olan bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycanda ətraf mühitin qorunmasında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər.

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Bayramov Muqabil Tofiq oğlu

Tağıyeva Umayra Rauf qızı

“Tərəqqi” medalı ilə

Babaşova Zeynəb Saleh qızı

Cavadov Vaqif Məhəmməd oğlu

Cəfərov Qurban Qafar oğlu

Cəfərov Oqtay Cəfər oğlu

Əkbərov Dünyamalı Fərrux oğlu

Əliyev Mayis Abazər oğlu

Əşrəfov Ramik Yunis oğlu

Həmidova Elmira İsa qızı

İbadov Eldəniz İsmayıl oğlu

Qafarov Rəhim Qafar oğlu

Qaralov Əziz Məmiş oğlu

Məmmədov Vaqif Yaqub oğlu

Məmmədova Sədaqət Zeynal qızı

Mustafayeva Raya Gülbala qızı

Rəhmanov Zəfər Vaqif oğlu

Sadıqova Valentina Viktorovna

Sultan-zadə Firuzə Vəhdət qızı.

