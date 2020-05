Valeh Feyruz oğlu Ələsgərov Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli qurumunun İdarə Heyətinin sədri təyin edilib.

Metbuat.az bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

