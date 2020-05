İyun ayında toy məclislərinin keçirilməsinə icazə veriləcəkmi?

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”nin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

''Belə qənaətə gəlmək olar ki, epidemik mövcud şəraitə uyğun olaraq iyun ayında toy məclislərinin, böyük tədbirlərin keçirilməsi üçün qadağaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulmur.''



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

