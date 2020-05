İyunun 1-dən bu qadağa aradan götürülür? - RƏSMİ

“İyun ayının 1-dən böyük ticarət mərkəzlərinin açılması gözlənilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib.

R. Bayramlı deyib ki, çimərliklərin açılmasında da hər hansı problem görmürlər: “Burada əsas məsələ sosial məsafənin gözlənilməsidir. Bununla bağlı müvafiq qaydalara riayət olumalıdır. İdman tədbirləri də müzakirə olunur, 1 iyundan sonra bu barədə qərar verildəcək”.

