“Bütövlükdə sərhədlərin açılması və uçuşların bərpası üçün proqram hazırlanır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib.

“Bu proqramda müvafiq qrafiklər öz əksini tapacaq. Bu proqram yaxın günlərdə tam hazır olandan sonra elan ediləcək. Bu gün saat 8-də İstanbuldan gələn təyyarə Bakıya enəcək. Təyyarədə 174 sərnişin olacaq”, - deyə İ.Məmmədov deyib.

