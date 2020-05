İyunun 1-dən BU 3 QADAĞA götürülə bilər - Operativ Qərargah

İyunun 1-dən bəzi qadağalar qaldırılacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində məlumat verib.

Sədr ayın 1-dən açılması müzakirə edilən sahələri açıqlayıb:

"Bəzi qadağaların aradan qaldırılması 1 iyun tarixindən sonra gündəmdədir. Buraya ticarət mərkəzlərinin açılması, rayonlara gediş-gəliş və o cümlədən restoranların tam gün şəkildə fəaliyyətinin bərpa olunması daxildir, bu mümkündür. Masada bu məsələlər müzakirə olunur".

