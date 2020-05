“Hərbi çağırışla bağlı məsələ müzakirə olunur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib.

“Bunun vaxtı çatanda ictimaiyyətə müvafiq məlumatlar veriləcək”, deyə İ.Məmmədov deyib

