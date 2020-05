“Fevralın ortalarından indiyə qədər 24 milyon ədəd maska satışa çıxarılıb, 18 milyon ədəd maska satılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib.

İ. Məmmədov deyib ki, hazırda ölkədə 6 milyon maska ehtiyatı var: “Ölkədə hazırda gündəlik 250 min maska istehsal edilir. Ayın sonuna ölkəyə 10 milyon civarında maska idxal olanacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.