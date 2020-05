Şairə, aparıcı Nazilər Səfərlinin arxiv görüntüləri yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, instaqram səhifələrində Nazilənin 23 il öncəki toy görüntüləri yayılıb.



Görüntülər qısa zaman ərzində marağa səbəb olub.



Sözügedən videonu təqdim edirik:

(big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.