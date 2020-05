Bakıda "Alov qüllələri" yaxınlığında yanğın baş verməsi barədə bəzi saytlarda gedən məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə FHN-in mətbuat katibi Gülçin Mehdiyeva bildirib.

Onun sözlərinə görə, "Alov qüllələri" yaxınlığında yanğın baş verməsi barədə yayılan video və fotolar bir neçə il əvvəl baş vermiş hadisənin görüntüləridir.

