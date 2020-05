Amerika Basketbol Liqası (NBA) komandalarından "Nyu-York Kniks"in əfsanə oyunşçusu Patrik Evinq yeni növ koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, basketbolçu özü testinin pozitiv çıxdığını açıqlayıb. O, özünün "Tvitter" hesabında etdiyi açıqlamada qeyd edib:

"Bu virusa ciddi yanaşılmalıdır. Səhiyyə işçiləri və virusla ön cəbhədə mübarizə aparanlara təşəkkür edirəm. Sağalacağam və bunun öhdəsindən gələcəyik".

Mənbə: sondakika.com

