Qızı zorlayan oğlanı həbsxanada bu hala saldılar — 18+VİDEO

Metbuat.az milli.az-a istinadla xəbər verir ki, kadrlarda pedofilin hər kəsin gözü qarşısında alçaldılaraq döyülməsi əks olunub.

Kadrlar Londonda yerləşən Pentonvill həbsxanasında çəkilib.

Sözügedən həbsxanada 21 yaşlı məhkumu lüt soyundurub, döyüb, başını unitaza salıblar. O, yalvararaq məhkum yoldaşlarından onu döyməməyi xahiş etsə də, ona yazığı gələn olmayıb.

Qeyd edək ki, o, iki kişi ilə birlikdə azyaşlı qızı öz evində zorladığına görə məhkum olunub.

