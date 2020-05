Ermənistanın Armavir vilayətində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, BMW markalı avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində Ermənistan ordusunun iki hərbi qulluqçusu yaralanıb.



Hərbçilər 26 yaşlı Nareq M. və 29 yaşlı Misak M. ağır bədən xəsarətləri ilə Vağarşabad tibb mərkəzinə yerləşdiriliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.