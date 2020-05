Naməlum şəxs 10 yaşlı qızı intim foto göndərməyə məcbur edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində baş verib.

Qız naməlum şəxslə yazışıb və ona intim fotosunu göndərib. Sonra həmin “dost” bu fotonu yaymaqla hədələyərək qızdan yeni fotolar tələb edib.

Qızın anası bu məsələni öyrənib polisə müraciət edib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.(oxu.az)

