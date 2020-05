İyunun 1-dən bəzi qadağalar qaldırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı məlumat verib.

Sədr ayın 1-dən açılması müzakirə edilən sahələri açıqlayıb:

"Bəzi qadağaların aradan qaldırılması 1 iyun tarixindən sonra gündəmdədir. Buraya ticarət mərkəzlərinin açılması, rayonlara gediş-gəliş və o cümlədən restoranların tam gün şəkildə fəaliyyətinin bərpa olunması daxildir, bu mümkündür".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.