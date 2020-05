Ölkə ərazisində yağış yağıb, güclü külək əsib - FAKTİKİ HAVA

Mayın 24-ü səhərədək olan məlumata əsasən, ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit olub, bəzi yerlərdə yağış yağıb, güclü şimal-qərb küləyi əsib.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, düşən yağıntının miqdarı Sarıbaşda (Qax) 5 mm, Qusar, Kişçayda (Şəki) 2 mm, Zaqatala, Quba, Mingəçevir, Xınalıq, Gədəbəy, Naftalan, Şəmkir, Daşkəsən, Şəki, Xaltan, Qırızda 1 mm olub.



Şimal-Qərb küləyi arabir Neftçalada 35 m/s, Naftalanda 32 m/s, Gəncədə 28 m/s, Tovuz, Ağstafa, Bərdə, Tərtərdə 25 m/s, Qazıməmməd, Yevlaxda 23 m/s, Ağdam, Xaçmazda 20 m/s, Şəmkirdə 19 m/s, Salyan, Zərdabda 18 m/s, Göyçay, Mingəçevir, Yardımlıda 16 m/s olub.



Abşeron yarımadası və Abşeron Dəniz rayonuna gəlincə, Sumqayıt, Maştağada 38 m/s, Bakıda 35 m/s, Neft Daşlarında 29 m/s, Çilov adasında 27 m/s, Pirallahı, Qum adasında 25 m/s, Ələtdə 24 m/s, Binədə 23 m/s, Zabratda 20 m/s-dək güclənib.



Neft Daşları stansiyasının məlumatına əsasən, dalğanın hündürlüyü 6,6 metrə çatıb.

