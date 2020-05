TƏBİB məlumat yaydı – SON DƏQİQƏ / VİDEO

Ölkəmizdə koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yayılmasına qarşı görülən maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində ictimaiyyətin ayrı-ayrı sahələr üzrə hazırlanan "Metodiki göstərişlər"lə daha yaxından tanış olması üçün TƏBİB və "Baku Media Center" animasiya şəklində videoçarxlar hazırlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.



Bildirilib ki, çox sadə gigiyenik qaydalara riayət etməklə, özünüzün və sevdiklərinizin sağlamlığının qoruya bilərsiniz. Unutmayın, sağlamlığınız öz əlinizdədir!



"Qida məhsullarının ticarəti ilə məşğul olan müəssisələrdə koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlər" əsasında hazırlanmış videoçarxı diqqətinizə çatdırırıq:



