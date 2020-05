Mingəçevirdə “Opel” markalı avtomobil qəza törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza Texniki Rezin Məmulatları zavodunun yaxınlığında baş verib.

Qadın sürücünün idarə etdiyi avtomobil 7-i azyaşlı olmaqla, eyni anda 10 nəfəri vurub. Yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.(apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.