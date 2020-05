İranda baş vermiş zəlzələ nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İSNA Agentliyi məlumat yayıb.



Bildirilir ki, həmin şəxslər zəlzələ zamanı qaçarkən xəsarət alıblar.



Qeyd edək ki, bu gün İranın cənub-qərbində yerli vaxtla saat 13:41-də 5.2 bal gücündə zəlzələ olub.

