Rusiyanın paytaxtı Moskvanın cənubunda, Kaşirsk şosesindəki avtomobil dayanacağında baş verən atışma olub.

Metbuat.az iki qrupun iştirakı ilə baş verən silahlı insidentdə "Kalaşnikov" avtomatından və ev tüfəngindən istifadə edilib.

Rusiya İstintaq Komitəsinin yaydığı məlumata görə, hadisə nəticəsində bir nəfər yaralanıb.

Atışma iştirakçılarından 3 nəfər saxlanılıb, digərlərinin axtarışları davam etdirilir.

