Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İordaniyanı 25 may Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Bu əlamətdar gündə dost İordaniya xalqına cansağlığı, uğurlar və əbədi firavanlıq diləyirik".

