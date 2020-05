Kürdəmir rayonunda koronavirusa yoluxma sürətlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki,rayonun Sığırlı kəndində kütləvi yoluxma qeydə alınıb.

Ətraflı reportajı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.