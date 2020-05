Bakıda mağazadan oğurluq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 22-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki mağazaların birindən 2112 manat dəyərində 6 ədəd mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini A.Kazımov saxlanılıb.

Araşdırma aparlır.

