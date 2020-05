ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı müğənni Aysel Əlizadə olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Müğənni ailə qurmaq istəyindən danışıb:

“Bütün cavan qızlar ailə qurmaq istəyir. Elə bir xanım yoxdur ki, ailə qurmaq istəməsin. Allah nəsib etsə, niyə də olmasın”.

Aysel nişanlı olması ilə bağlı yayılan şayiələrə açıqlama gətirib:

“Kim deyir ki, nişanlanmışam? Elə bir şey yoxdur. Yalansa doğru olsun. Həyatımda heç kim yoxdur”.

