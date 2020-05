Dərs vaxtının sabaha olan CƏDVƏLİ

Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Mədəniyyət" və "ARB Günəş" kanallarında yayımlanan "Dərs vaxtı" proqramının mayın 26-na olan cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlikdən verilən məlumata görə, Azərbaycan bölməsi üçün sabah saat 10:00-da - Fiziki tərbiyə; 10:10-da VIII sinif - Biologiya, Kimya, İngilis dili, Coğrafiya; 10:55-də VII sinif - Biologiya, Kimya, İngilis dili, Coğrafiya, İnformatika-Rəqəmsal bacarıqlar; 11:40-da IV sinif - Azərbaycan dili, Riyaziyyat, Təsviri incəsənət; 12:15-də III sinif - Azərbaycan dili, Riyaziyyat, Təsviri incəsənət; 12:55-də II sinif - Riyaziyyat, Təsviri incəsənət; 13:20-də I sinif şagirdlərinə Azərbaycan dili, Təsviri incəsənət; 13:50-də Məktəbdənkənar fəaliyyət olacaq.

Rus bölməsi üçün 14:05-də - Rus dili, Riyaziyyat, Həyat bilgisi; 14:35-də VIII sinif - Rus dili, Riyaziyyat, Fizika; 15:10-da IX sinif - Rus dili, Riyaziyyat, Fizika; 15:50-də X sinif şagirdlərinə Kimya, Riyaziyyat, Coğrafiya dərsləri olacaq.

