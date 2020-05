Quba rayonunda intihar faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Mirzəmməd kəndində baş verib. Kənd sakini, 1963-cü il təvəllüdlü Babayev Elqar Xunbatan oğlu damarlarını doğrayaraq özünü öldürüb.

Faktla bağlı Quba rayon Prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

