Cəlilabad rayonunda kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, meyit rayonun Göytəpə şəhərində yerləşən Peşə Liseyinin həyətində aşkar edilib.

Hazırda meyitin kimliyi və hadisənin necə baş verdiyi müəyyənləşdirilir.

Həmin şəxsin koronovirusdan ölüb-ölmədiyini dəqiqləşdirmək üçün meyitdən analiz götürülüb.

