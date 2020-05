Maskasız olduğu üçün xəbərdarlıq olunan qadın ALT PALTARINI çıxardı və ... - ANBAAN VİDEO

Ukraynadakı karqo şirkətinə maskasız gedən qadına buna görə xəbərdarlıq edildikdə o, alt paltarını çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, karqo şirkətinə maskasız gedən qadın, öncə firma işçiləri tərəfindən xəbərdarlıq edilib. Bundan sonra qadın digər müştərilərin və işçilərin gözü önündə alt paltarını çıxarıb maska əvəzi üzünü bağlayıb. Həmin anlar ətrafdakılar tərəfindən mobil telefonla qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, martın 12-dən karantin tədbirlərinin həyata keçirildiyi Ukraynada normallaşma prosesinin ikinci mərhələsi davam edir və qapalı ərazilərdə maskalar taxmaq zəruridir.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

