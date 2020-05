Bakıda adını açıqlamayan şəxs bir neçə mağazaya daxil olaraq, sakinlərin borclarını ödəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə, Xəzər televiziyasında yayımlanan sujetdə məlumat verilib. Daha ətraflı sujetdən tanış olun.

