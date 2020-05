Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 1 321 nəfər sağalıb

Türkiyədə son 24 saat ərzində daha 23 nəfər yeni növ koronavirusdan (COVİD-19) dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca bildirib.

Nazir bildirib ki, koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 4 369 nəfərə çatıb.

Onun sözlərinə görə, yoluxanların ümumi sayı 157 814 nəfərə çatıb.

Nazir əlavə edib ki, ölkədə koronavirusdan sağalanların ümumi sayı son sutkada 1 321 nəfər olmaqla 120 015 nəfər təşkil edir.

Son sutka ərzində koronavirusla bağlı 31 492 test aparılıb.

