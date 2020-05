Azərbaycanda faktiki hava şəraiti açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, saat 22:00-a olan məlumatına əsasən Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Gəncə, Şəmkir, Ceyrançöl, Tovuz, Şamaxı, Mingəçevir, Kürdəmir, Kişçay (Şəki), Balakəndə şimşək çaxıb, yağış yağıb.

Balakəndə saat 18.50-18.53 radələrində diametri 12 mm olan dolu düşüb.

