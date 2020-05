Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kompaniyasının əməkdaşları koronavirus testindən keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bütün testlərin nəticəsi neqativ çıxıb. Kanalın koronavirus aşkarlanmayan əməkdaşları fəaliyyətlərinə əvvəlki rejimdə davam edirlər.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl kanalın 4 əməkdaşının koronavirus testinin cavabı pozitiv olub. Bu səbədən digər əməkdaşlar da ümumi testdən keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.