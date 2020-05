Türməyə bibər turşusunda narkotik keçirmək istədi - FOTO

Bakı İstintaq təcridxanasına narkotik maddə keçirilməsinə cəhd edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Penitensiar Xidmətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, məhkum Məmmədli Nicat İlkin oğluna tanışı Sumqayıt şəhər sakini Rəhimli Ramin Mansur oğlu tərəfindən gətirilmiş sovqata baxış keçirilib. Bu zaman plastmas qabda olan bibər turşusunun içərisində xüsusi üsulla gizlədilmiş sellofan bükülüdə 1,512 qram narkotik vasitə “marixuana” aşkar edilib.

Qyed edək ki, məhkum N.Məmmədli Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək həbs edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.