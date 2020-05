Milli Məclisin deputatı Ramil Həsənə itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Məlumata görə, deputatın əmisi Söhbət Həsənov vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

