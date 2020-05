​28 yaşlı qadın 6 yaşlı uşaqla cinsi əlaqədə olub, video çəkdi - FOTO

Virciniyalı qadın pedofilliyinə görə ömrünün qalan 40 ilini həbsxanada keçirəcək.



Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın Virciniya ştatında yaşayan 28 yaşlı Christine Alyce Slayman adlı qadın uşaq pornosu yaydığına görə 40 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

O, 6 yaşlı uşağa qarşı etdiyi seksual xarakterli hərəkətləri mobil telefonu ilə kameraya çəkib, yayıb.

Aparılan araşdırmalar zamanı onun evindən 20-dən çox uşaq porno videosu tapılıb. Məlum səbəblərə görə, videodakı uşağın adı açıqlanmır.

Cinsindən, könüllü və ya məcburi olmasından asılı olmayaraq yaşı 18-dən az olanla cinsi əlaqədə olmaq təcavüz sayılır və cinayətdir.

