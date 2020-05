İspaniyada 10 günlük matəm elan olundu

İspaniyada koronavirus qurbanlarının xatirəsinə 10 günlük matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Maliyyə naziri Maria Xesus Montero bildirib.



Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, matəm sabahdan etibarən 10 gün davam edəcək. Bütün dövlət binalarında və dəniz donanmalarında bayraqlar endiriləcək.



Bu, İspaniya tarixində ən uzunmüddətli matəmdir. Sonuncu dəfə 2017-ci ilin avqustunda Barselona və Kambrilsdə baş vermiş terror aktlarından sonra milli matəm elan edilmişdi.



Xatırladaq ki, İspaniyada epidemiya başlayandan bəri 26,8 min nəfər ölüb, 235 mindən çox yoluxma qeydə alınıb.

