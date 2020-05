Türkiyənin Düzcə ilində sərxoş kişi cinsiyyət orqanını kəsib.



Metbuat.az xəbər verir ki, tutduğu əməldən peşman olan V.K.B adlı şəxs təcili tibbi yardıma zəng edərək kömək istəyib.

Evdə tək yaşayan V.K.B dərhal Atatürk Dövlət Xəstəxanasına aparılıb və cinsiyyət orqanı yerinə tikilib.

Qeyd edək ki, V.K.B polisə verdiyi izahatda bildirib ki, cinsi orqanını bilərəkdən kəsib. Peşman olduğu üçün təcili tibbi yardıma zəng edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.