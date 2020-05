"Soyunub özünü telefonla çəkib" – Rəqqasə Fatimə / VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti qonağı rəqqasə Fatimə Fətəliyeva olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fatimə bəzi həmkarlarının rəqqasələrin adına ləkə olmasından danışıb:



“Bu yaxında bir şey görüb əsəbləşdim. Bir rəqqasə güzgünün qarşısında soyunub özünü telefonla çəkib. Niyə rəqqasələrin adını batırırsız? Sənətin yoxdursa get başqa işlə məğul ol. Rəqsin adını batırma. Axı bu sənətdə can qoyanlar var. Sosial şəbəkədəki ab-hava məni çox bezdirir, əsəb keçirirəm. Danışıqlarını, oturuşlarını bilmirlər. Özü-özünü çəkir ki, saytlar populyar etsin”.





