Türkiyənin “Hakan Agro” şirkətinin sahibi Hakan Bahçeci vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 51 yaşlı tanınmış iş adamı Dubayda infarkt keçirərək dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, “Hakan Agro” şirkətinin 24 ölkədə nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.