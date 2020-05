İtaliyada son sutka ərzində 397 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Mülki Müdafiə Departamenti məlumat yayıb.



Bildirilib ki, İtaliyada indiyədək koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 230 min 555 nəfərdir. Son sutkada pandemiya qurbanlarının sayı 78 nəfər artaraq 32 min 955-ə çatıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.