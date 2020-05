Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) şöbə müdiri vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BDU məlumat yayıb.

Belə ki, universitetin Elmi Kitabxanasının "Elmi biblioqrafiya və informasiya" şöbəsinin müdiri Zülfünaz Həsənova 81 yaşında vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

