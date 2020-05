Ramazan bayramından sonra bazarlarda nələrin qiyməti qalxıb?

Metbuat.az "Real"a istinadla xəbər verir ki, hazırda bazarda məhsul qıtlığı müşahidə olunmur. Mövsümə uyğun olaraq bütün məhsulları tapmaq mümkündür.

Satıcıların sözlərinə görə, piştaxtalarda əsasən yerli məhsullar yer alır.

İqtisadçıların fikrincə hazırda ölkədə istehlak bazarında kəskin qiymət artımı yoxdur.



Ətraflı videoda:

