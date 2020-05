Bakıda daha bir yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sabunçu rayonu Böyükşor şossesində qeydə alınıb.

Olimpiya Stadionunun qarşısında baş verən qəza yerinə Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunublar. Bakı Nəqliyyat Agentliyi bildiri ki, hadisə səbəbindən ərazidə nisbətən sıxlıq müşahidə olunur.

