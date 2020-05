Karantin futbolçuları necə dəyişdirib? - FOTOLAR

Koronavirus pandemiyasına görə çempionatlarda yaranan fasilə dövründə bir çox ulduz futbolçu imicini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, karantindən istifadə edən oyunçulardan bəziləri saç və saqqalını uzadıb, “Barselona”nın kapitanı Lieonel Messi isə əksinə saqqalını dibdən qırxıb. Bığ saxlayan futbolçular da var.

Onlardan bəzilərinin şəkillərini təqdim edirik.







Aksel Vitsel ("Borussiya" Dortmund)





Sadio Mane ("Liverpul")



Roberto Firmino ("Liverpul")



Eşli Yanq ("İnter")



Erik Lamela ("Tottenhem")



Lionel Messi ("Barselona")







Nqole Kante ("Çelsi")





Serxio Ramos ("Real") (QOL.AZ)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.