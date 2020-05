Masallı sakinindən odlu silah götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən şəhər sakini Z.Nuriyevdə “Walter P 38” markalı tapança, 5 ədəd patron və 5,126 qram heroin aşkarlanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.