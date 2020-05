Xalq artisti Flora Kərimova beşinci dəfə insult keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətkar bu barədə Xəzər TV-də yayımlanan "5-də 5” verilişində söz açıb:

"Deyirlər, pis günün ömrü az olar, ancaq mənim pis günlərim bir az çox uzun çəkdi. Mən şadam ki, buradayam, şadam ki, sizlərin arasındayam. Bu yaxınlarda beşinci insultu keçirdim. Vallah hirslənmədim, əsəbiləşmədim. Heç kəsin münasibəti mənim səhhətimə təsir etməz. 79 yaşın içindəyəm, yəqin, ondandır".(qaynarinfo)

