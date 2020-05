“Talıb Taleh mənə 5 minə mahnı satıb” - Vəfa Şərifova - VİDEO – FOTO

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin “Ona qalsa” verilişinin növbəti qonağı müğənni Vəfa Şərifova olub.



Müğənni Talıb Talehdən aldığı mahnıya xərclədiyi puldan danışıb:

“Talıb heç kimə mahnı hədiyyə etmir, ancaq mənə mahnı verir. Çünki mahnılarını çox sevir, əzizləyir. Mənə mahnını 5 minə satıb, baha olduğuna görə də heç kim ondan mahnı almır”.



