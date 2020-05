Bodibildinq üzrə Ukrayna çempionu Lyubomir Şkodzinski intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şkodzinski 26 yaşında ikən özünü öldürüb. Sui-qəsdin idmançının şəxsi həyatındakı problemlərlə əlaqədar olduğu bildirilir.

Son zamanlar Şkodzinski Ternopol şəhərində bodibildinq və fitnes məşqçisi kimi çalışıb. İntihar hadisəsi də onun doğma şəhərində baş verib.

Qeyd edək ki, Lyubomir Şkodzinski Ukrayna çempionluğunu 2012-ci ildə qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.