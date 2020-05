Daşkəsən rayonunda azyaşlı piyadanın xəsarəti ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun girişindəki Bayraq meydanı ərazisində qeydə alınıb.

Göygöl rayon sakini, 2015-ci il təvəllüdlü Yusif Nurlan oğlu Atayev yolu qarşı tərəfə keçərkən onu "VAZ-21015" markalı avtomobil vurub. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan azyaşlı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

