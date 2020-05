Gürcüstandan sərhədlərin açılması ilə bağlı AÇIQLAMA

“Gürcüstan sərhədlərini açandan sonra ilk mərhələdə ölkə və ikili vətəndaşlığı olan şəxsləri qəbul edəcək”.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş naziri Giorgi Qaxaria bildirib.

Onun sözlərinə görə, sərhədlərin açılması şəraitində əlavə risklər yaranacaq: “Biz ölkəni həmişəlik bağlaya bilmərik. Yaxın günlərdə Tbilisi-Amsterdam və Tbilisi-Vyana istiqamətləri üzrə reyslər həyata keçiriləcək”.

Baş nazir qeyd edib ki, sərhədlər mərhələli şəkildə açılacaq: “Mərhələlər arasında müddət elə olacaq ki, inkubasiya dövrünə nəzarət mümkün olsun”.

